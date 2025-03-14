Айдар Салимгараев о прибытии «Книжного поезда» в Казань: «Рассчитываем на живой отклик»

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В понедельник, 17 марта, Казань примет «Книжный поезд – 2025». Это всероссийская акция, объединяющая известных писателей, издателей и общественных деятелей. На пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев призвал всех жителей Татарстана принять участие в этом мероприятии.

«Мы уже знакомы с этим проектом – в прошлом году он вызвал большой интерес, и в этот раз мы тоже с нетерпением его ждем. Напомню, что Татарстан был признан литературной столицей России, поэтому внимание к таким мероприятиям традиционно высокое – как со стороны писателей, так и со стороны профессионального сообщества», – отметил спикер.

В этот раз в Казань приедут уже известные авторы, а сам фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди гостей – Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие.

«Особенно интересен приезд писателей, работающих с темой СВО. Это направление в литературе только формируется, но, вероятно, будет развиваться еще долго», – заметил Салимгараев.

«Хотелось бы, чтобы жители республики приняли активное участие в фестивале. Запланировано много мероприятий, и мы рассчитываем на живой отклик. Ведь чтение – одна из самых востребованных форм досуга, и хочется, чтобы книги, представленные на фестивале, нашли отклик в сердцах людей и оставили след на весь год. Приглашаем всех на мероприятия и просим распространять информацию о фестивале, чтобы как можно больше людей смогло принять в нем участие!» – призвал руководитель республиканского агентства.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова добавила, что в Казани в течение однодневного визита пройдут дискуссионные площадки, образовательные семинары и встречи с писателями. Все мероприятия организованы так, чтобы участие в них было удобным и доступным как для обычных горожан, так и для творческой интеллигенции.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить Национальной библиотеке, которая стала флагманом этого проекта, а также Правительству республики за поддержку этой инициативы», – отметила она.

«13 марта «Книжный поезд» стартовал в Санкт-Петербурге, а 17 марта в 9:00 он прибудет на железнодорожный вокзал Казани, где мы торжественно встретим писателей. Затем начнется насыщенная программа – встречи, круглые столы и обсуждения, в которых примут участие не только авторы, но и книжные издательства, которые активно ищут новые таланты. Министерство культуры как организатор фестиваля приложит все усилия, чтобы сделать это событие максимально комфортным и интересным для всех участников – и для горожан, и для профессионального сообщества», – анонсировала замминистра.

Одной из ключевых площадок фестиваля станет Казанский федеральный университет, где также запланированы различные мероприятия. «Актуальная программа доступна на сайте Национальной библиотеки – приглашаем всех ознакомиться и присоединиться. Мы надеемся, что фестиваль станет масштабным событием и найдет отклик в душе каждого!» – подытожила свое выступление представитель культурного ведомства.

«Книжный поезд – 2025» – это федеральный проект, организованный фестивальным движением «Книжные маяки России» при поддержке Российского книжного союза и ОАО «Российские железные дороги». Мероприятие проводится уже во второй раз.

Маршрут нынешнего «Книжного поезда» стал международным. Однодневные книжные фестивали пройдут в общей сложности в семи городах: Санкт-Петербурге, столице Беларуси Минске, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и Волгограде. Курская область присоединится к проекту в онлайн-формате.

В Казани состоится около 30 мероприятий на десяти площадках. Среди них – Национальная библиотека, новое здание театра имени Галиасгара Камала, Казанский федеральный университет, Полилингвальный комплекс «Адымнар» и здание Союза писателей РТ.