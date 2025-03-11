В Казань на «Книжном поезде» прибудут Сергей Лукьяненко и Илья Бояшов

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В рамках всероссийской акции «Книжный поезд – 2025» столицу Татарстана 17 марта посетят известные писатели, издатели и общественные деятели. В их числе будут Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие литераторы, сообщают организаторы мероприятия.

«Книжный поезд – 2025» – это федеральный коммуникационный проект, реализуемый фестивальным движением «Книжные маяки России» при поддержке Российского книжного союза и ОАО «Российские железные дороги». Акция проходит во второй раз, в этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На этот раз маршрут «Книжного поезда» будет международным. Он отправится 13 марта из Санкт-Петербурга. Однодневные книжные фестивали состоятся в шести городах: столице Белоруссии Минске, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и Волгограде. Специальный регион-участник, Курская область, присоединится к акции онлайн.

В каждом городе в рамках фестивальной программы акции «Книжный поезд» будут организованы встречи с писателями и общественными деятелями, дискуссии и круглые столы с представителями российских издательств, библиотечного сообщества и представителями государственных организаций, работающих в сфере культуры.

В Казани в рамках фестивальной программы «Книжных маяков» состоится около 30 событий на десяти площадках. Речь идет в том числе о Национальной библиотеке РТ, новом здании театра имени Галиасгара Камала, Казанском федеральном университете, полилингвальном комплексе «Адымнар» и штаб-квартире Союза писателей РТ.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.