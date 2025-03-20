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Общество 20 марта 2025 19:50

Айдар Метшин: Закон об организации МСУ в России очень важен для более миллиона жителей РТ

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Айдар Метшин: Закон об организации МСУ в России очень важен для более миллиона жителей РТ
Фото: © «Татар-информ»

Закон об организации МСУ в рамках единой публичной власти, прошедший через по-настоящему широкое общественное и экспертное обсуждение, сегодня утвержден указом Президента России. Он обеспечивает важнейшее право регионов на самостоятельный выбор модели местного управления, тем самым еще раз подчеркивая федеративный принцип построения нашей большой страны. Такое мнение высказал «Татар-информу» депутат Госдумы от Республики Татарстан Айдар Метшин.

«Это имеет принципиальное значение, поскольку тот опыт, который наработал Татарстан в процессе внедрения двухуровневой формы управления, показал его жизнеспособность и эффективность. Татарстан во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым принципиально и последовательно отстаивал сохранение двухуровневой системы МСУ», – прокомментировал Метшин.

Депутат также добавил, что закон об организации МСУ в РФ очень важен для более миллиона жителей Татарстана, проживающих в сельской местности. По мнению Айдара Метшина, закон и и дальше будет способствовать повышению качества жизни людей.

Напомним, что сегодня, 20 марта, Владимир Путин подписал закон об организации МСУ в РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

#закон #Айдар Метшин
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