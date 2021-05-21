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21 мая 2021  14:50
Эльза Кузнецова

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выступил «тренажером» для репортеров на «Камском бризе»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выступил «тренажером» для репортеров на «Камском бризе»
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Глава Нижнекамского района Татарстана, мэр Нижнекамска Айдар Метшин принял участие в I республиканском телевизионном фестивале «Камский бриз», который стартовал 21 мая. 

Мастер-класс для журналистов с участием мэра Нижнекамска провела специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Юлия Шустрая. У репортеров появилась уникальная возможность провести беседу с главой города, а затем спецкор разбирала ошибки интервью, учила грамотно выстраивать беседу, слышать собеседника, избегать шаблонов и «мертвых материалов».

Стоит отметить, что Метшин стал единственным чиновником, который на сегодняшний день принял участие в фестивале. «Это хороший мастер-класс! Такие подходы — они правильные. Шаблонность, трафареты, может, где-то и нужны, но я руководствуюсь тем, кому это интересно и для кого это делается. Я точно могу сказать, что мне всегда хочется видеть живого человека», — заверил руководитель города и района.

О целях проведения фестиваля Айдар Метшин рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ». «Необходимо проводить подобные площадки для того, чтобы была возможность учиться — в этом заинтересованы все. Я, спикеры, все журналистское сообщество — меняется общество, технологии, подходы. А вы же амбассадоры — будете распространять впечатления на большое количество людей», — заметил Метшин. 

Мэр Нижнекамска подчеркнул, что всегда дружелюбно относился к журналистскому сообществу, несмотря на то, что некоторые люди пытаются избегать представителей этой профессии.

«Так и спикеры такие бывают, которым вопрос не хочется задавать, а нужно. Поэтому подобные площадки нужны, чтобы мы чувствовали друг друга, учились взаимодействовать», — констатировал Айдар Метшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медиатренер Сергей Бондарев провел первый урок на телефестивале «Камский бриз».

#айдар метшин #телефестиваль #мэр нижнекамска. айдар метшин
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