В 2021 году число самозанятых в Нижнекамске выросло на 15,6%

С начала года число самозанятых нижнекамцев увеличилось на 15,6%. На учете в Федеральной налоговой службе на начало апреля зарегистрированы 7046 самозанятых. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Рост с начала текущего года составляет 15,6%. Радуют тренд и динамика этих изменений, которые необходимо сделать устойчивыми», — отметил он.

Поддержка таких граждан важна для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнекамске. Как рассказал Метшин, 24 апреля в городе открылся «ЭкоАгроПарк» — площадка, которая поможет самозанятым в реализации их продукции. Планируется, что уже с мая здесь начнет работать постоянная ярмарка.

«Для самозанятых торговые места будут предоставляться бесплатно. Приглашают к участию только тех, кто планирует реализовывать продукцию собственного производства», — уточнили ИА «Татар-информ» в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Заявки на участие в ярмарке уже подали самозанятые, которые изготавливают сувенирное мыло, игрушки, брелоки, сувениры и украшения из эпоксидной смолы, украшения для волос и предметы декора. Также здесь будут продаваться лапти, изделия из бисера, шкатулки из лент.

«Ярмарка для самозанятых будет работать с 1 мая по 2 сентября на базе „ЭкоАгроПарка“ по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 19.00», — сообщил источник.

Айдар Метшин напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить рынок труда до допандемийного уровня. Достигнуть таких показателей планируется в том числе за свет развития предпринимательской инициативы, реализации новых мер налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции, а также за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. В общей сложности в Нижнекамском районе зарегистрированы 6,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, объем продукции за I квартал составил 12,7 млрд рублей.

Фото предоставлено Центром по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.