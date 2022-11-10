Айдар Метшин: Провокации Украины лишь способствуют укреплению единства российского народа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Провокации со стороны киевских властей, которые планируют признать «независимость Татарстана от России», только способствуют объединению российского государства, неотъемлемой частью которого является Татарстан. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин.

«Очередные инсинуации украинских властей – совершеннейший бред! Республика Татарстан находится в центре России и является примером межнационального и межконфессионального единения и уважения. Отмечу, что такое братство и взаимоуважение прочувствовали на себе люди, которые в начале этого года прибыли в наш регион с бывших украинских территорий в поисках мирной и нормальной жизни. Они получили здесь всестороннее внимание и поддержку. Такими провокационными действиями Украина лишь способствует укреплению единства российского народа», – сказал Метшин.

Ранее стало известно о том, что на сайте Верховной рады Украины появился новый проект постановления «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан».

О проекте постановления высказался и депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, который назвал его «абсолютной провокацией». Авторам проекта следовало бы подумать о бедственном положении собственного народа вместо попыток вмешательства во внутрироссийские дела, отметил парламентарий.