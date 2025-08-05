Айдар Метшин предложил создать Реестр работодателей для трудоустройства ветеранов СВО

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Депутат Государственной Думы Айдар Метшин выступил с инициативой создать Реестр работодателей, готовых трудоустраивать участников специальной военной операции. Об этом он заявил в эфире телемарафона «Нижнекамск – мы вместе!» на канале «НТР-24».

«Уже сейчас необходимо вести подготовку к процессам возвращения к мирной жизни участников специальной военной операции. Я предлагаю активно включиться в работу Координационного центра работодателей и вместе сформировать Реестр работодателей-патриотов, которые готовы принять на работу бойцов, помочь с обучением, профориентацией и созданием особых условий, если они потребуются», – подчеркнул депутат.

Метшин отметил, что идея призвана обеспечить своевременную адаптацию ветеранов СВО, включая помощь в получении образования и медицинской реабилитации. По его словам, это станет одним из ключевых инструментов поддержки при возвращении бойцов к гражданской жизни.

В рамках уже реализуемой работы Метшин напомнил о создании паспортов участников СВО, по которым отслеживаются вопросы и потребности бойцов и их семей в режиме реального времени. В частности, на постоянной основе ведется работа с 142 участниками СВО из Гагаринского округа Нижнекамска.

«Я выделяю три основных блока работы с военнослужащими после завершения СВО: это жилищный вопрос, лечение и реабилитация, а также трудоустройство. Мы в нашем Координационном центре комплексно рассматриваем эти вопросы и предлагаем готовые маршруты действий, в зависимости от потребностей», – подчеркнул парламентарий.

Он привел пример Артура Барабанова – ветерана СВО из Нижнекамска, вернувшегося с серьезными ограничениями по здоровью. Несмотря на сложности, он сумел найти себя в новой профессии: работодатель сам вышел с предложением, предложив подходящую должность. Сегодня Артур ведет активную социальную деятельность, он стал победителем чемпионата «Абилимпикс» среди бойцов СВО в номинации «Слесарное дело».

Метшин также предложил разработать направления профессиональной подготовки для бойцов в системе среднего специального образования – с учетом индивидуальных потребностей и ограничений по здоровью.

Инициатива стала логичным продолжением проекта «Победа. Возвращение героев», автором которого также выступает депутат. Проект охватывает весь цикл возвращения военнослужащих к мирной жизни – от медицинской помощи до трудоустройства и социальной интеграции.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.