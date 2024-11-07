Айдар Метшин: Поправки «Единой России» в бюджет направлены на реализацию целей развития

Айдар Метшин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Поправки партии «Единая Россия» в бюджет направлены на реализацию национальных целей развития. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

«Внесенные единороссами поправки ко второму чтению бюджета на 2025-2027 годы тщательно продуманы с учетом потребностей всех регионов и предусматривают увеличение финансирования всех важнейших направлений, это и ремонт, и строительство школ, детских садов, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие АПК, науки, культуры, спорта», – приводит его слова сайт татарстанского регионального отделения «Единой России».

Парламентарий добавил, что наряду с социальными обязательствами перед гражданами приоритетом служит реализация нацпроектов. Стоит отметить, что по сравнению с действующими в последние пять лет нацпроектами финансирование из средств федерального бюджета увеличено практически вдвое.

Ранее Метшин отметил, что Конституция Татарстана заложила основы гражданских свобод и гарантий законности, которые остаются востребованными спустя более 30 лет.

В свою очередь врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев напомнил, что «Единая Россия» проработала поправки в бюджет с Правительством страны.

«По поручению председателя партии обсудили поправки с Комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 млрд рублей», – заметил он.

Кроме того, партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 7,1 млрд рублей. Помимо этого, 13 млрд рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

Сказал Якушев и о том, что одним из направлений народной программы «Единой России» является поддержка спорта. «Недавно Президент [РФ Владимир Путин] обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и ее оснащение. И выделить на эти цели 7,8 млрд плюсом», – пояснил он.

Расширится и поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 млрд рублей дополнительно.

Увеличится объем финансирования на программу реабилитации инвалидов – на 1,2 млрд. Поддержку по ней получат 1,7 млн человек.

«Единая Россия» также предлагает выделить дополнительно 3 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление. Сказал врио секретаря Генсовета и о поправке относительно поддержки русского языка. «На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнёров, и на издание 200 тыс. учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 млрд дополнительно», – уточнил он.