Депутат Госдумы РФ Метшин: Конституция РТ отражает то, что нужно людям

Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конституция Татарстана заложила основы гражданских свобод и гарантий законности, которые остаются востребованными спустя более 30 лет. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.

«Конституция – это основной закон. Как человек не может прожить без паспорта, так и страна, территория не может без конституции. Основной закон республики принимался в сложный период, когда шло становление государственности, устанавливались отношения между федеральным центром и субъектами. И сейчас, когда уже прошло более 30 лет, мы можем оценить, как постулаты Конституции РТ действуют сегодня», – сказал Метшин «Татар-информу».

По его словам, нормы основного закона были востребованы как на момент их принятия, так и остаются таковыми в наши дни.

«Татарстан – один из самых развитых регионов. Это говорит о том, что постулаты Конституции РТ были правильными, они отражали тогда и отражают сейчас то, что нужно людям. Сохранение культурной самобытности, помноженное на экономическое развитие, служит ярким тому подтверждением», – добавил парламентарий.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон был принят 6 ноября 1992 года.