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Депутат Госдумы РФ Метшин: Конституция РТ отражает то, что нужно людям
Конституция Татарстана заложила основы гражданских свобод и гарантий законности, которые остаются востребованными спустя более 30 лет. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от РТ Айдар Метшин.
«Конституция – это основной закон. Как человек не может прожить без паспорта, так и страна, территория не может без конституции. Основной закон республики принимался в сложный период, когда шло становление государственности, устанавливались отношения между федеральным центром и субъектами. И сейчас, когда уже прошло более 30 лет, мы можем оценить, как постулаты Конституции РТ действуют сегодня», – сказал Метшин «Татар-информу».
По его словам, нормы основного закона были востребованы как на момент их принятия, так и остаются таковыми в наши дни.
«Татарстан – один из самых развитых регионов. Это говорит о том, что постулаты Конституции РТ были правильными, они отражали тогда и отражают сейчас то, что нужно людям. Сохранение культурной самобытности, помноженное на экономическое развитие, служит ярким тому подтверждением», – добавил парламентарий.
Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон был принят 6 ноября 1992 года.
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