Айдар Метшин помог жителю Татарстана в организации процесса получения гражданства России

В понедельник, 1 ноября, депутат Государственной Думы России от Татарстана, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Всего за помощью к парламентарию обратилось девять жителей республики. Живущий в Камских Полянах гражданин Украины по телефону рассказал, что уже много лет проживает в России, но так и не смог получить гражданство РФ. Депутат привлек для решения этой проблемы руководство Камско-Устьинского района и соответствующие органы. Теперь заявитель «может законно проживать в стране, устроиться на работу и получать медицинскую помощь».

Однако для завершения процесса получения российского гражданства татарстанцу предстоит посетить Москву. Организацию поездки обеспечил Айдар Метшин. Он нашел необходимые средства для оплаты проезда и проживания, а также привлек специалистов для оказания помощи в оформлении необходимых документов.

Жительница Казани поинтересовалась у парламентария, продолжит ли согласно новому закону удерживаться из социальных выплат долг по алиментам. Он объяснил, что защита социальных выплат от списания задолженности коснется только долгов по потребительским кредитам.

Кроме того, депутат ответил на вопросы о процедуре получения медали «Ана даны — Материнская слава», программе «дачной амнистии», порядке и условиях получения «дорожных» надбавок к пенсии. «Доведение обращений до конечного, положительного результата — мы нацелены именно на такой формат работы», — резюмировал Айдар Метшин.

На этой неделе депутаты Госдумы продолжат отвечать на интересующие татарстанцев вопросы, как сообщало ранее ИА «Татар-информ».