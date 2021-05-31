Айдар Метшин отметил высокую явку нижнекамцев на праймериз «Единой России»

В Нижнекамске, как и во всем Татарстане, накануне завершилось предварительное голосование «Единой России» — нижнекамцы в этом году продемонстрировали высокую активность. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава города нефтехимиков Айдар Метшин.

30 мая в 8.00 в Нижнекамском районе открылись 23 счетных участка, 13 из них расположены в городе, 10 — в районе. Избирателям выдавали два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам.

В Нижнекамске также прошло предварительное голосование в Государственный Совет РТ по Студенческому одномандатному округу.

В праймериз «Единой России» приняли участие 18 557 нижнекамцев, по Студенческому одномандатному округу —6 760 человек, онлайн проголосовали более 6 тыс. нижнекамцев.

«Необходимо отметить, что активность избирателей в этом году значительно выше, чем в предыдущие годы», — сказал мэр.

Первые итоги голосования будут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму VIII созыва, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Всего же, по предварительным данным, в праймериз приняли участие более 11 млн избирателей, которые отдали свои голоса онлайн и на счетных участках. В Татарстане эта цифра составила 378 тыс. голосов с учетом электронного голосования, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».