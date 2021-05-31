Высокая явка и «вдумчивое» голосование: как прошли праймериз в Татарстане

Подводя итоги праймериз, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие более 11 млн избирателей, которые отдали свои голоса онлайн и на счетных участках. В Татарстане эта цифра составила 378 тыс. голосов с учетом электронного голосования.

«Прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила „Единая Россия“ за свою историю», — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

По словам председателя «Единой России», организация электронного предварительного голосования проходила в сложных условиях — в том числе из-за пандемии коронавируса и хакерских атак на систему. Однако, несмотря ни на что, она позволила проголосовать огромному количеству граждан.

«Хочу искренне, сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании. Это действительно часть большого политического процесса, демократических процедур, которые мы используем в своей практике», — отметил Дмитрий Медведев.

Голосовать можно было за всех

Счетные участки для очного предварительного голосования партии «Единая Россия» перед думскими выборами 2021 года открылись в Татарстане в восемь часов утра, избиратели получали два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам.

По словам заместителя Председателя Госсовета РТ, председателя регионального оргкомитета Юрия Камалтынова, особенность предварительного голосования заключается в том, что можно отдать свой голос не только за одного кандидата, как это происходит на выборах.

«У нас голосование рейтинговое, а это значит, что можно проголосовать как за одного, так и за нескольких кандидатов, и вообще за весь список. 96 человек зарегистрировались. И в принципе, [если] у кого есть желание, можно всем им поставить галочки, тем самым отдать за всех голос», — рассказал он.

«В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы», — пояснил Юрий Камалтынов.

Участники праймериз — амбициозные и молодые

Для участия в праймериз в республике зарегистрировались 96 кандидатов — почти вдвое больше, чем на выборах пять лет назад. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — люди моложе сорока лет. 50% участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Депутат Госдумы и кандидат предварительного голосования «Единой России» Олег Морозов назвал очень правильным то, что в списке участников праймериз очень много молодых кандидатов.

«Процесс омоложения объективен. Очень важно, что они сами вышли на контакт с избирателями. Конечно, у многих еще недостаточно опыта, не каждый до конца понимает ту работу, к которой стремится. Пускай дерзают, пускай нас, более опытных кандидатов, подпирают. И рано или поздно они придут нам на смену», — счел парламентарий.

Однако, подчеркнул Морозов, очень важно соблюсти баланс между обновлением и сохранением людей с опытом.

«Тотальное обновление столь же опасно, как застой и неизменный состав Госдумы. Самое правильное — это гармония, когда в будущем созыве будут как люди опытные, так и новая живая политическая кровь», — сказал он.

Гражданская активность и защита от Covid-19

Одним из первых казанцы посетили участок, расположенный в школе №88 в Приволжском районе столицы РТ. Председатель счетной комиссии Рифат Хидиятуллин рассказал, что подготовка к процедуре проводилась на таком же высоком уровне, как и на общероссийских выборах.

«Общая численность граждан, которые смогут проголосовать на конкретном участке, составляет около 20 тыс. человек, желающих очень много», — отметил Хидиятуллин.

Его выступление дополнила член татарстанского оргкомитета по организации предварительного голосования Ольга Воронова. Она подчеркнула, что все офлайн-площадки праймериз соответствуют самым строгим стандартам антиковидной безопасности, кроме того, обеспечен понятный и прозрачный механизм самой процедуры голосования.

Голосование онлайн и оффлайн

Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отдал свой голос на одном из счетных участков в Вахитовском районе Казани.

Мухаметшин напомнил, что в этом году единороссы применили гибридную схему — проголосовать можно было как онлайн, так и в традиционной форме, придя на избирательный участок.

«Онлайн-голосование подходит не всем: есть удаленные территории, много мест с сельским населением, для которых ближе традиционный формат голосования. Поэтому мы выступили на федеральном уровне, чтобы была такая возможность. Нас услышали — 42 региона страны получили такое право», — объяснил Мухаметшин.

Он также оценил повышенную активность голосующих. «По предварительным данным, текущая явка избирателей значительно выше, чем была на предыдущих выборах. Активность людей значительно лучше прошлых лет», — сказал Председатель Госсовета РТ.

Искреннее желание решать проблемы людей

Депутат Государственной Думы Ольга Павлова также высказала мнение, что в этом году татарстанцы гораздо более активно участвуют в процессе, задают вопросы, требующие серьезной проработки.

«Жители республики стали более вовлеченными. Возможно, свою роль сыграла пандемия, но образ мышления людей тоже изменился. Задают глобальные вопросы, которые требуют серьезной проработки. Такие, как развитие инфраструктуры, городской среды, экологии», — рассказала парламентарий.

По мнению Павловой, среди участников праймериз очень много молодежи, много авторов интересных подходов и программ. «Видно, что кандидаты говорят искренне о тех проблемах, которые их действительно волнуют и которые они хотят решить. Много народных инициатив», — отметила она.

Прямое общение с единомышленниками

Депутат Государственного Совета Татарстана Татьяна Ларионова заметила, что праймериз — это важная возможность пообщаться напрямую с жителями.

«Праймериз — это хорошая возможность узнать, услышать предложения коллег, единомышленников, участников — лидеров и молодых кандидатов. Прошедший период был насыщен не только официальными встречами, но и общением через социальные сети, было задано много вопросов. Очевидно, что ожидания избирателей большие», — отметила зампред Госсовета РТ.

Парламентарий высоко оценила участие молодых кандидатов в предварительном голосовании. Среди них много тех, кто впервые вступает в политическую борьбу, а также немало волонтеров и представителей общественных организаций.

«Особое настроение, энергетика исходят от молодых кандидатов. Среди тех, кто участвовал в предварительном голосовании, немало тех, с кем мы сотрудничаем, работаем, взаимодействуем. Их подходы, предложения, выводы, их взгляды перспективны и полезны», — уверена депутат.

Создать «цемент» для гражданского общества

Для широкого вовлечения российских граждан в политические процессы нужно, чтобы в праймериз «Единой России» участвовали люди из разных сфер. Таким мнением поделился политолог, президент Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов.

По его словам, особо важно участие представителей некоммерческих организаций — они «в конечном итоге и создают „цемент“ гражданского общества, которое формируется вокруг политических партий».

«Это немногочисленные организации, как правило, но они являются носителями очень популярных социальных идей, проектов, решений проблем. И с вот этой точки зрения праймериз совершенно точно создают новую оболочку вокруг партии „Единая Россия“», — считает эксперт.

Продвижение по заслугам, а не по известности

Демократичность и открытость предварительного голосования «Единой России» позволяют вовлекать в политику молодежь, у которой есть желание активно развивать свои компетенции в данной области. Такое мнение выразил депутат Госдумы и кандидат праймериз Айрат Фаррахов.

«Я считаю, это очень важно, так как это и есть тот социальный лифт, конкуренция, которая обеспечивает продвижение по заслугам, а не по известности», — сказал парламентарий.

По словам Айрата Фаррахова, процедура предварительного голосования помогает выявить реальные проблемы граждан и обсудить с ними варианты их решения.

«Опыт встреч в рамках праймериз показывает, что наряду с общими проблемами, которые необходимо решать на федеральном уровне, в каждом муниципальном образовании <...> есть свои проблемы, которые не менее важны. Поэтому процедура предварительного голосования делает работу власти, варианты решения вопросов более прозрачными и вовлекает людей в решение этих проблем», – сказал он.

На счетные участки приходили семьями

Председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов по видеосвязи ознакомился с работой счетных участков в Казани, Нижнекамске и Пестрецах.

Член татарстанского оргкомитета по организации предварительного голосования Ольга Воронова рассказала Юрию Камалтынову, что объехала все счетные участки в Казани. По ее словам, обстановка на участках спокойная, на входе играет музыка, чтобы поднять настроение избирателям, соблюдаются санитарные требования.

Состоялась также видеосвязь со счетным участком во 2-й гимназии Нижнекамска. Камалтынову доложили, что попыток повторного голосования не зафиксировано, каждого пришедшего на участок проверяют по базе проголосовавших электронно. Молодежь среди голосующих составляет около 40%. Большая часть молодежи и людей среднего возраста проголосовала онлайн.

Кроме того, Юрий Камалтынов вышел на связь с участком, открытым в Доме культуры села Пестрецы. Ему рассказали, что голосование проходит с соблюдением всех санитарных требований. Активно голосует как молодежь, так и старшее поколение. На участки приходят семьями, в том числе с детьми.

Неравнодушие к жизни страны и политической системе

Главы муниципалитетов республики посетили счетные участки и рассказали о важности участия каждого в предварительном голосовании.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отдал свой голос в школе №23. Он отметил, что большинство россиян неравнодушны к тому, что происходит в стране и политической системе.

«Мы здесь живем, работаем, растим детей. Формирование нижней палаты парламента тоже очень важно. Тем более что у нас в Госдуме есть представители Набережных Челнов. Сегодня я увидел знакомые фамилии, у этих людей есть жизненный и политический опыт», — поделился впечатлениями глава города.

Магдеев подчеркнул, что посчитал своим долгом высказать свою позицию в ходе предварительного голосования.

«Выбор я сделал и считаю, что это очень важно. Думаю, что мой голос, как и голос тех, кто голосовал в электронном виде, будет учтен при формировании окончательного списка от Татарстана в нижнюю палату парламента РФ», — сказал Магдеев.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в свою очередь заметил, что предварительное голосование — это очень хорошая возможность заранее познакомиться с кандидатами, принять решение.

«Для нас очень важно, чтобы состав Госдумы был сбалансированным, это играет большую роль для республики. Сегодня выходной день, наблюдается активная явка, люди приходят семьями, в хорошем настроении», — заметил глава муниципалитета.

Явка с опережением по цифрам

В Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на 12 часов дня проголосовали более 262 тыс. человек.

«Я считаю, что это очень хороший показатель. Мы идем даже с небольшим опережением по цифрам предварительного голосования 2016 года. Будем надеяться, что до восьми часов вечера всё пройдет так же спокойно, как и на это время», — сказал Юрий Камалтынов.

Он уточнил, что на 12 часов на счетных участках проголосовали 162 тыс. человек и 100 тыс. человек проголосовали в онлайн-формате.

К 18 часам в Татарстане проголосовали больше 350 тыс. избирателей. «По данным на этот час, в Татарстане проголосовали 356,5 тыс. избирателец. 100,1 тыс. человек выбрали электронный формат, 256,3 тыс. отдали голоса очно», — сообщил председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Татарстане Юрий Камалтынов.

Изучение списков и «вдумчивое» голосование

После закрытия счетных участков в 20.00 в Татарстане начался подсчет голосов. В казанской школе №98 рассказали, как здесь прошло голосование.

Председатель счетной комиссии — директор школы №98 Айгуль Авзалова отметила, что на счетном участке в 98-й школе работали четыре счетные комиссии. Всего на них приходится более 6 тыс. избирателей. Избиратели были разных возрастных категорий — приходили семьи с детьми, пожилые.

По ее словам, «избиратели достаточно вдумчиво голосовали» — приходили на участок и изучали биографии кандидатов. «Многие спрашивали, за какое количество кандидатов можно проголосовать. Задача нашей счетной комиссии — еще и объяснить порядок голосования», — подчеркнула спикер.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.