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Айдар Метшин организовал новогоднее шоу для 140 детей бойцов СВО из Нижнекамска
В Нижнекамске состоялось новогоднее шоу и представление для 140 детей участников спецоперации из Гагаринского избирательного округа. Организовал мероприятие депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин.
Праздник для ребят подготовили в новом детском парке развлекательного центра «Манзара».
«Семьи наших участников СВО находятся под нашей постоянной опекой, и в такой особенный семейный праздник наши герои должны быть уверены, что мы рядом, мы вместе!» — подчеркнул парламентарий.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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