Айдар Метшин об экономике Нижнекамска: «Будем трансформироваться под нужды переработки»

Как экономику района изменит слияние ТАИФа и СИБУРа, какой станет новая модель нижнекамского общественного транспорта, когда город накроет новая волна коммерческого строительства и какие результаты достигнуты в экологии – в интервью проекта «12 этаж» с Ринатом Билаловым рассказал глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин. Часть 2.

Айдар Метшин: «Считаю, что слияние двух сильных компаний создаст эффект синтеза и окажет положительный эффект на нашу территорию»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Сделка ТАИФа и СИБУРа усилит позиции наших производств»

— Айдар Раисович, одним из главных событий года для Нижнекамска является слияние ТАИФа и СИБУРа. Какие ожидания от этой сделки, как она изменит взаимоотношения предприятий и территории?

— Безусловно, эта тема волнует всех. В том числе и меня, как руководителя территории. Как все обернется на практике – покажет время. Но я считаю, что слияние двух сильных компаний создаст эффект синтеза и окажет только положительный эффект на нашу территорию. Произойдет усиление позиций наших производств, в том числе в сфере экологической безопасности.

«Что касается договоренностей, то в СИБУРе сказали: все, что мы производим на территории республики, здесь и останется» Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Вместе с этим продолжится реализация масштабных проектов, ранее запущенных ТАИФом. Это и рабочие места, и налоговая база. Что касается договоренностей, то в СИБУРе сказали: все, что мы производим на территории республики, здесь и останется. Те практики и опыт, которые СИБУР уже реализует в Тобольске и Тюмени, подтверждают – сделка пойдет на пользу нашей республике.

Про ТОСЭР: «Мы многого достигли, но находимся в начале пути»

— Сегодня Нижнекамск является одной из территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для чего это нужно? Какие проекты уже реализованы на данной площадке, и каковы прогнозы по ее дальнейшему развитию?

— На сегодняшний день в ТОСЭР «Нижнекамск» действует 21 резидент. Мы раскрыли почти весь потенциал второй промышленной площадки, практически заполнив ее резидентами. И сейчас уже думаем о третьей площадке. Все эти вложения оказывают прямой положительный эффект на экономическое развитие нашей территории. Одновременно идет создание базы для эффективной работы малого и среднего бизнеса, и появляется обширная инфраструктура.

«ТОСЭР для нас – это очень важно, и здесь мы находимся в самом начале пути» Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Приведу пример. У нас была дорога со стороны Чистополя в Нижнекамск, которая находилась в очень плохом состоянии. Нам удалось решить эту проблему благодаря поддержке Руководства Республики через Фонд моногородов РФ именно в рамках проекта ТОСЭР. Поэтому ТОСЭР для нас – это очень важно, и здесь мы находимся в самом начале пути. Нам еще предстоит переформатировать имеющуюся сырьевую базу в нефтехимической сфере под нужды переработки.

«Новая модель общественного транспорта объединит вахтовые и городские перевозки»

— Вы упомянули тему дорог. В последние годы были привлечены большие средства на ремонт Нижнекамской дорожной сети, что удалось сделать и какие проблемы пока не решены?

— За последние 5 лет мы освоили 6 млрд рублей в этой сфере. Из них свыше 1,6 млрд рублей выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественный автомобильные дороги». Это очень существенные средства! За год на улучшение наших дорог нам удается осваивать в среднем около 1,5 млрд рублей. Изменения, которых удалось достичь в этом направлении – они очевидны.

«За год на улучшение наших дорог нам удается осваивать в среднем около 1,5 млрд рублей» Фото: предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

— Тема дорог тесно связана с общественным транспортом. Как оцениваете текущий уровень его развития в Нижнекамске? В каком направлении он будет развиваться в ближайшие годы?

— На сегодняшний день тема городского общественного транспорта является для нас одной из самых острых. Объективно он не соответствует тем запросам, которые к нему предъявляют наши жители. Мы слышим недовольство людей. Это касается как интервалов движения, так и качества подвижного состава.

После длительного и очень внимательного обсуждения мы остановились на новой модели общественного транспорта. Она объединит вахтовые и городские перевозки. Сейчас проект находится на заключительном этапе, мы ждем решения от руководства республики по принятию данной модели. Это будет связано с предоставлением единовременной субсидии: нам нужно один раз помочь, а дальше мы будем справляться своими силами.

Мы намерены принципиально решить этот вопрос, чтобы он больше не был проблемой. Обеспечим нормальный интервал подачи транспорта, современный подвижной состав и необходимое сервисное обслуживание - для этого уже создан центр диспетчеризации. Большой объем предварительных работ уже выполнен.

«Мы остановились на новой модели общественного транспорта. Она объединит вахтовые и городские перевозки» Фото: Официальный сайт Нижнекамского района e-nkama.ru

Я понимаю недовольство людей – наступила осень, за ней последуют холода. И стоять по 30-40 минут на остановках в таких условиях, в этом нет ничего хорошего. Поэтому я надеюсь, что в III квартале 2021 года мы перейдем к практической части реализации нашего плана.

Про новый объезд Нижнекамска от М-7: «Это благо для наших людей и предприятий»

— В Татарстане идет активная работа по трассе М-7. Планируется строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от данной федеральной дороги. Какой эффект от этого проекта вы ожидаете?

— Это значительно улучшит логистику и транспортную доступность нашего района. Новая объездная дорога станет благом как для наших людей, так и для предприятий.

Напомню, что ежегодно наши промышленники перевозят более 3-х миллионов тонн грузов. Каждый день 12 тыс. машин проезжает по Нижнекамской ГЭС, она просто не рассчитана на такие нагрузки. И часть из этого потока проходит непосредственно через Нижнекамск.

Кроме того, мы находимся в транспортном тупике – к нам нужно специально заезжать, это не транзит. Поэтому мы очень заинтересованы в реализации этого проекта, который, как сказал Владимир Путин, завершится в 2024 году.

«Каждый день 12 тыс. машин проезжает по Нижнекамской ГЭС, она просто не рассчитана на такие нагрузки» Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Мы плотно работаем с экспертами и проектировщиками, а также фиксируем все моменты, связанные с местными жителями. Какая-то часть дороги затронет ряд домовладений, и этот эффект мы минимизируем в рамках процедуры выкупа земель. Проведем компенсационные выплаты, которые предусматриваются в таких случаях. Это очень важный момент, мы не должны решая одну проблему, создавать другую проблему. Но в целом, это – суперпроект. Он позволит нам существенно продвинуться в транспортной логистике нашей территории.

Про новое жилье: «Готовим большие коммерческие проекты высокого уровня»

— В Нижнекамске были периоды, когда коммерческое жилье практически не строилось. С чем это было связано и какая обстановка на жилищном рынке города сейчас?

— В течение нескольких лет у нас строились очень большие объемы соципотечного жилья. Фактически, на примере Нижнекамска можно говорить о выполнении целей и задач республиканской программы социальной ипотеки, которой занимался Госжилфонд при Президенте РТ.

С другой стороны, мы «перегрели» рынок, строя практически по 130 тыс. квадратных метров жилья на протяжении 6-7 лет. Все это остановило коммерческую застройку. Но время прошло, и сейчас мы готовим к реализации большие коммерческие инвестиционные проекты, они будут высокого уровня.

Экология: «Мы снизили выбросы предприятий более чем на 30 тыс. тонн»

— В каждом крупном промышленном городе одной из обсуждаемых тем традиционно является экология. Эти вопросы поднимались еще в начале вашего руководства Нижнекамском. Что удалось сделать в этом направлении за прошедшие годы?

— Нельзя сказать, что мы сняли вопрос экологии с повестки дня. Он был и будет. И это объяснимо тем, что мы большой промышленный центр. Тем не менее, я уверен, что к активу нашей команды можно отнести достигнутые результаты по улучшению экологической обстановки в городе.

Совместно с нашими ключевыми промышленными предприятиями, мы реально изменили экологическую нагрузку. Если говорить в абсолютных цифрах, то 10 лет назад это было почти 87 тыс. тонн ежегодных выбросов. А сейчас речь идет о менее чем 55 тыс. тонн в год. Это очень существенная, осязаемая разница. Она является результатом долгой, многолетней работы с нашими предприятиями.

«В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» завершил свою 4-летнюю программу, в рамках которой по экологическому направлению освоили 8 млрд рублей» Фото: president.tatarstan.ru

Например, в прошлом году «Нижнекамскнефтехим» завершил свою 4-летнюю программу, в рамках которой по экологическому направлению освоили 8 млрд рублей. Сейчас они приняли новую экологическую программу на период с 2021 по 2025 годы, она предусматривает освоение уже более 12 млрд рублей.

Эти и другие меры по улучшению экологии в буквальном смысле изменили ощущение атмосферы в Нижнекамске в лучшую сторону.

— Вы являетесь практически ровесником города. Что хоте ли бы пожелать нижнекамцам и себе?

— Процветания, стабильности и чувства перспективы, которое будет реально улучшать качество жизни. Что можно пожелать нижнекамцам? В первую очередь, здоровья. И любви ко всему, что тебя окружает. Что пожелал бы себе? Того же самого. Сейчас я нахожусь на новом этапе развития. И так же, как и 15 лет назад, мне предстоит многому учиться.

Первую часть интервью читайте по ссылке: Айдар Метшин: «Нижнекамск достиг «золотой середины» в своем развитии»