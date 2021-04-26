Айдар Метшин о ситуации Covid-19 в Нижнекамске: «Расслабляться не имеем права»

Активными темпами идет вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Нижнекамске, первый этап вакцинации от Covid-19 прошли более 23 тысячи нижнекамцев. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины от Covid-19 получили 23 002 человека. Полностью привились 12 657 нижнекамцев. В целом ситуация стабильная, но Covid-19 никуда не ушел», — подчеркнул спикер.

Метшин обратил внимание на европейские страны, где регистрируется большое количество заболевших.

«Во многих европейских странах приняты жесткие ограничительные меры, и мы не должны, и не имеем права расслабляться», — резюмировал градоначальник, отметив, что сохранить стабильную ситуацию можно только при формировании коллективного иммунитета.

По данным на воскресенье, 25 апреля, в Нижнекамске зарегистрированы 716 случаев заболевания, выздоровели 587 человек, в госпитале на лечении находятся 80 пациентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители нижнекамского села Сухарево смогут привиться от Covid-19 в новом ФАПе.