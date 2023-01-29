Айдар Метшин: «Марат Садыков внес огромный вклад в повышение качества медицинской помощи»

Ушедший из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков был высокопрофессиональным руководителем, патриотом, государственным деятелем. Такие слова привел депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин в соболезновании родным и близким покойного.

«Трудно осознавать, что с сегодняшнего дня с нами рядом не будет Марата Наилевича – человека, который по роду своей деятельности, искреннему зову своей души, всегда приходил на помощь людям.

Марат Наилевич внес огромный вклад в развитие системы здравоохранения Татарстана, повышение качества медицинской помощи, сохранение здоровья граждан.

Выражаю глубокие соболезнования семье, близким Марата Наилевича и разделяю горечь невосполнимой утраты», – отметил Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье ушел из жизни заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Президент РТ Рустам Минниханов, Министерство здравоохранения РТ и главный санитарный врач РТ выразили искренние соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова.