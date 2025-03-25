Айдар Метшин: Инициатива по запрету прикорма бездомных животных – лишь одна из мер

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Новая инициатива по запрету прикорма бездомных животных является лишь частью комплексного подхода к улучшению ситуации с контролем за животными, включая безнадзорных. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы от Республики Татарстан Айдар Метшин.

Метшин подчеркнул, что запрет на прикорм не должен восприниматься как самостоятельная мера. Рабочая группа, в рамках которой обсуждаются эти инициативы, акцентирует внимание на том, что прикорм становится причиной формирования мест, где бездомные животные собираются в стаи, что может представлять опасность для людей. Инстинкты животных, в том числе склонность к агрессии за еду, делают такие места потенциально опасными.

«Рабочая группа не предлагает перестать подкармливать животных, оказавшихся на улице. Мы должны прийти к тому, чтобы при выстроенной системе обращения с животными таких мест не было вовсе», – отметил депутат.

Ключевым элементом стратегии, по мнению Айдара Метшина, является создание выстроенной системы обращения с животными, включая жесткий контроль за владельцами и обязательную регистрацию питомцев.

«Последовательно мы должны воспитывать в обществе ответственное отношение к питомцам, понимание того, что это не игрушка, от которой, поигравшись, можно избавиться. Это живое существо, требующее внимания, заботы и часто немалого вложения финансовых средств», – подытожил Метшин.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными предложила запретить их прикармливание в местах, которые будут определяться региональными властями.