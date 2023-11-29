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Айдар Гараев рассказал о самой трудной сцене на съемках «Ёлок 10» в Альметьевске
Уроженец Альметьевска, телеведущий, актер и звезда КВН Айдар Гараев рассказал о самой сложной сцене на съемках киноленты «Ёлки 10» в нефтеграде. Во время прямого эфира главы Альметьевского района Тимура Нагуманова он признался, что сильно заболел перед началом съемок.
Первый съемочный день проходил в бассейне «Мирас».
«Я переболел до начала съемок. И эта первая сцена в бассейне никак не получалась. Мы снимали ее до ночи. Все это время я больше переживал не за себя, а за детей, которые там плавали, снимаясь в массовке. Мне тоже пришлось несколько раз падать в воду. Много делали дублей, а вошло только несколько секунд», — пояснил Гараев.
Кроме того, во время эфира актер поблагодарил всех детей, принимавших участие в съемках этой сцены. «Ребята, как вы я плавать не умею», — заметил он.
Первая российская премьера новогодней комедии «Ёлки 10» состоялась накануне в Альметьевске. Кинопоказ прошел в общественном центре «Альмет». Представил фильм исполнитель главной роли и звезда КВН Айдар Гараев. Он признался, что сам увидел картину впервые.
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