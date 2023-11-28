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Альметьевск стал первым городом, где показали российскую комедию «Ёлки 10»
Первая российская премьера новогодней комедии «Ёлки 10» состоялась в Альметьевске. Кинопоказ прошел в общественном центре «Альмет». Картину представил исполнитель главной роли и звезда КВН Айдар Гараев.
Для премьеры Альметьевск был выбран не случайно, именно в городе на юго-востоке Татарстана проходили съемки одного из эпизодов. Для этого в середине лета здесь установили новогодние инсталляции, елку и буквально завалили одну из площадей искусственным снегом.
Кинопоказ вместе со своей семьей посетил и глава района Тимур Нагуманов.
«Провели семейный вечер на премьере „Ёлки 10“, съемки которого проходили летом у нас в городе. Фильм понравился, 7 декабря выйдет на экраны кинотеатров. Уверен, что фильм доставит массу позитивных и теплых эмоций. Советую к просмотру!» — поделился Нагуманов своими впечатлениями.
Зрители не только смеялись, но и аплодировали весь фильм, чем создали невероятную атмосферу в зале.
«Для нашего города этот фильм не только возможность почувствовать себя частью большой кинематографической истории, но и повод для гордости. „Ёлки 10“ — это юбилейная, десятая часть, и это особенно значимо, поскольку в этом году Альметьевск отмечает сразу три юбилея — 80 лет с начала разработки нефтяных месторождений республики, 75 лет с открытия Ромашкинского месторождения и 70 лет городу Альметьевску. И премьера „Ёлок 10“ стала еще одним радостным событием в истории Альметьевска», — рассказали «Татар-информу в пресс-службе района.
«Большое кино — это всегда очень круто, оно, по большому счету, впервые у нас в городе, и я уверен, что 10-е юбилейные „Ёлки“ будут очень крутыми, потому что они снимались в Альметьевске! Вся страна немного познакомится с нашим классным городом. И, конечно, новогоднее настроение начинается уже сегодня», — отметил глава района.
Фильм состоит из четырех новелл, объединенных общей сюжетной линией. «Ёлки 10» отдают дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь будут связаны с теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад.
Режиссерами фильма выступили Александр Лупашко, Сергей Наумов, а также продюсер Евгений Кулик. Комедию сняла российская компания ООО «Базелевс», которая ранее выкупила права у Тимура Бекмамбетова.
Широкий прокат «Ёлрк 10» начнется 7 декабря.
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