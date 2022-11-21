Айдар Галимов: Создание комитетов в «Милли шуре» послужит повышению ответственности

Народный артист Татарстана, член национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Айдар Галимов считает положительным явлением создание бюро совета и новых комитетов. Такой шаг послужит повышению ответственности, уверен артист.

«Мне кажется, работа в комитетах будет проходить более организованно. „Милли шура“ достаточно крупный орган, в нем 75 человек. Было некоторое ощущение, что не все одинаково ответственно относятся к работе в совете. При направленной деятельности, я думаю, ответственности станет больше», — прокомментировал Айдар Галимов изменения в структуре совета.

Сегодня на заседании членам «Милли шура» было предложено выбрать комитет, в котором они хотели бы работать. Айдар Галимов отметил, что ему было бы интересно быть в комитете по культуре и духовному наследию татарского народа. «Смогу быть полезен в этом направлении», — сказал народный артист.