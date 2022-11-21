Созданы бюро и комитеты национального совета «Милли шура» ВКТ

На заседании национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар было предложено создать новые комитеты, а также озвучены имена кандидатов в бюро совета. По словам председателя «Милли шура» Василя Шайхразиева, 75 членов совета будут работать в семи комитетах. Также были объявлены их руководители.

Так, комитет «Национальное образование и наука» возглавит кандидат филологических наук, профессор Дания Загидуллина, комитет «Культура и духовное наследие татарского народа» — писатель, депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла. Комитет «Средства массовой информации и единая татарская информационная среда» — гендиректор ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, «Развитие предпринимательства в регионах компактного проживания татар и создание экономических связей» — бизнесмен, общественный деятель и меценат Ринат Насыров, комитет «Татарская дипломатия и международные связи» — председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, «Группу по координации деятельности татарских религиозных организаций» — ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, комитет «Татарская история и современность» возглавит доктор исторических наук, этнограф Дамир Исхаков.

Члены национального совета могут сами изъявить желание вступить в тот или иной комитет, а также могут присоединиться к работе комитета по приглашению его руководителя.

В ходе заседания также был озвучен состав бюро национального совета. Новый орган «Милли шура», в отличие от его полного состава, будет собираться в два раза чаще — не менее четырех раз в год.

Кроме того, на обсуждение вынесен план работы совета на предстоящий 2023 год. В течение недели в озвученные в ходе заседания предложения могут быть внесены изменения и дополнения, в том числе по списку кандидатов.

Бюро «Милли шура» планируется сформировать из 15 членов совета. В него войдут заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев, его заместитель, председатель исполкома ВКТ Данис Шакиров, заместитель председателя «Милли шура», вице-президент АН РТ Дания Загидуллина, заместитель председателя «Милли шура», председатель правления республиканского общественного объединения «Татары и башкиры Казахстана» Тауфик Каримов (Астана, Казахстан), генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, председатель татарской региональной национально-культурной автономии Оренбургской области Ильдус Давлетов, представитель ВКТ в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин, поэт, депутат Госсовета РТ Ркаиль Зайдулла, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Родной край» Дамир Исхаков, президент региональной творческой-общественной организации «Дуслык» (Самара) Фахрутдин Канюкаев, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Ринат Насыров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ, кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов, народный учитель РТ, общественный деятель Камария Хамидуллина.