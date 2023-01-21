Айдар Файзрахманов на своем концерте подарит зрителям авторскую книгу

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Народный артист Татарстана, художественный руководитель государственного ансамбля фольклорной музыки РТ Айдар Файзрахманов на концерте в день своего рождения подарит зрителям авторскую книгу. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

Издание «Юлын белгән арымас» («Знающий свой путь неутомим»), включающее песни, фотографии, письма, высказывания о творчестве артиста вышло двумя тиражами в 1 тыс. и 600 экземпляров. Ранее книга была доставлена в библиотеки и татарские организации в регионах. Часть второго тиража будет роздана в качестве памятного подарка зрителям, пришедшим на концерт народного артиста.

Директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Кадим Нуруллин рассказал, что концерт пройдет с симфоническим оркестром.

«За последние 22 года на сцене филармонии не звучали песни под симфонический оркестр. Мы решили работать и в этом направлении», — сказал руководитель учреждения, добавив, что в концерте выступят видные исполнители — Филюс Кагиров, Ильгиз Мухутдинов, Сирина Зайнутдинова, Алина и Азат Каримовы, Рустем Насибуллин.

Концерт Айдара Файзрахманова и презентация его авторской книги пройдут 30 января в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.