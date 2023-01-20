Народный артист РТ Айдар Файзрахманов представил книгу о своем творческом пути

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана, художественный руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ Айдар Файзрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе» представил авторскую книгу «Юлын белгән арымас» («Знающий свой путь — неутомим»), в которую вошли тексты его песен, фотографии, переписка, а также высказывания известных личностей о его творчестве.

«Работал над книгой легко, на это ушло примерно три месяца. Легко — потому что пройден очень богатый путь. Фотографии, мои собственные очерки, высказывания обо мне — всё было собрано. С помощью QR-кода можно открыть мои вошедшие в „Золотой фонд” радио Татарстана песни, записи, цикл стихотворений, видеозаписи», — рассказал народный артист.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Книга «Юлын белгән арымас» вышла тиражом 600 экземпляров, ее выход полностью проспонсирован автором. Изданные ранее при государственной поддержке 1 тыс. экземпляров доставлены в библиотеки и татарские организации в регионах.

Директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин подчеркнул, что Айдар Файзрахманов является многогранной личностью.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда беру в руки эту книгу, я испытываю гордость. Айдар Файзрахманов известен как человек с глубокими познаниями в фольклорном искусстве. Он дал фольклору молодое, современное воплощение и представил в красивых костюмах, инструментах, движениях», — подчеркнул Нуруллин на пресс-конференции.

Составитель и редактор книги Гулина Гимадова считает, что в книге — не просто жизнь и творчество Айдара Файзрахманова, но и образ татарской семьи, татарской деревни, история татарской песни.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Меня особо впечатлили его переписка с матерью, родными и известными деятелями, а также дневник мамы. Я сама начала вести дневник», — призналась она.

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусства РТ, старшая сестра Айдара Файзрахманова Фарида Сафаргалиева поделилась одним из семейных воспоминаний.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Айдар еще до появления на свет уже был связан с книгой. Наша сестра Флера вспоминала, что она по вечерам читала вслух в кругу семьи. После прочтения „Йөзек кашы” („Перстень”) Фатиха Хусни папа сказал маме — подари мне еще и мальчика. Вот так — начало было проложено через книгу. Тяга к писательству, творческий дух в нем были заложены еще с рождения», — заявила она.