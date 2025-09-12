Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев станут ведущими «Интервидения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина и ее супруг – исполнитель Алексей Воробьев станут ведущими финала международного музыкального конкурса «Интервидение» от России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«Комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта», – уточнили организаторы «Интервидения»

Алексей Воробьев счел большой честью возможность принять эстафету конкурса и указал на большую ответственность ведущего такого масштабного шоу, как «Интервидение».

Аида Гарифуллина же выразила радость от возможности стать «голосом конкурса для многомиллионной аудитории». «Обещаем, будет ярко, искренне и незабываемо», – заверила оперная певица.

На участие в «Интервидении – 2025» заявились двадцать стран. Финальное шоу конкурса пройдет 20 сентября в Москве. Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

Ранее Аида Гарифуллина вошла в число наставников нового сезона шоу «Голос. Дети».