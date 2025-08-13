Аида Гарифуллина вошла в число наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Аида Гарифуллина в 2018 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Звезда мировой оперной сцены Аида Гарифуллина, заслуженная артистка РФ и РТ, вошла в число наставников нового сезона шоу «Голос. Дети». Ее коллегами станут Дима Билан, Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Об этом сообщается на официальной странице шоу в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Впервые в истории программы дуэт наставников наберет одну команду участников на двоих. «<…> для Натальи Подольской и Владимира Преснякова сконструировано особое двойное кресло, которое шире обычного, но у него одна кнопка, потому что в каждом случае и в любой конкурсной ситуации артистам придется принимать общее решение», – отметили организаторы шоу.

Ведущей нынешнего сезона выбрана телеведущая Яна Чурикова, а соведущей – видеоблогер и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова).