Агрызский район возглавил Ленар Нургаянов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Агрызского района назначен Ленар Нургаянов. Кандидатуру сегодня на сессии районного совета предложил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова вношу кандидатуру Нургаянова Ленара на должность исполняющего обязанности руководителя исполкома района», – сказал Мухаметшин.

Депутаты советов района и города единогласно поддержали кандидатуру Нургаянова на должность и.о. исполкома.

«Выражаю благодарность депутатскому корпусу, Фариду Хайрулловичу и Президенту Татарстана за оказанное доверие и поддержку», – сказал Нургаянов.

Ранее на сессии районного совета стало известно, что Ленар Нургаянов, бывший руководитель исполкома Елабужского района, назначен заместителем руководителя исполкома Агрызского района по экономическим вопросам.

Ленар Нургаянов — уроженец Агрызского района. Окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Елабужском районе получил большой опыт работы в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз» — дочерние компании ХК «Ак Барс».