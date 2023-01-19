Замруководителя исполкома Агрызского района назначен Ленар Нургаянов

Заместителем руководителя исполкома Агрызского района по экономическим вопросам назначен бывший руководитель исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов. Об этом сообщил глава муниципального образования Азат Валеев на сессии районного совета.

«Сегодняшним решением обязанности заместителя руководителя исполкома района по экономическим вопросам исполняет Нургаянов Ленар Фаридович», — заявил Валеев.

Ленар Нургаянов — уроженец Агрызского района. Окончил Ижевскую сельскохозяйственную академию. До работы в Елабужском районе получил большой опыт в сельском хозяйстве, возглавлял крупнейшие аграрные предприятия Агрызского района — ООО «Агрофирма-Агрыз» и ООО «Навруз» — дочерние компании ХК «Ак Барс». Удостоен многих наград, в том числе почетных грамот Президента Татарстана, Минсельхозпрода РТ и главы Агрызского района.