Общество 29 января 2026 19:06

Агротехнологические классы откроют в 35 школах Татарстана

В Татарстане в этом году планируется открыть агротехнологические классы в 35 школах 16 районов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на XXVI съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«В прошлом году стартовал федеральный проект "Кадры в АПК". Один из шагов этого проекта – обновление агротехнологических классов в сельских школах. Это позволит внедрить новую, современную модель профильного образования с углубленной программой по естественнонаучным и точным дисциплинам», – рассказал он.

В рамках проекта организовано взаимодействие школ, колледжей, вузов и будущих работодателей. С начала прошлого года новые агротехклассы открылись в 20 школах 14 районов, отметил глава Минсельхозпрода.

В этом году их открытие запланировано в школах Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Балтасинского, Дрожжановского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Сабинского, Тукаевского и Черемшанского районов.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#нацпроекты #национальные проекты
