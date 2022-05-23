Агрокомплекс «Ак Барс» выплатил 2,8 млн рублей долгов по зарплате

В агрокомплексе «Ак Барс» погашена задолженность по зарплате на сумму более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

Арская организация выплатила 157 работникам 2,8 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуроры заставили агрокомплекс «Ак Барс» выплатить долги по зарплате на 4,8 млн рублей.