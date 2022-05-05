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Происшествия
5 мая 2022  15:19
Павел Климчак

Прокуроры заставили агрокомплекс «Ак Барс» выплатить долги по зарплате на 4,8 млн рублей

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Как выяснили прокуроры, в Агрокомплексе «Ак Барс» 142 работникам не выплачивали зарплату за февраль-март 2022 года. В итоге предприятие задолжало перед своими сотрудниками более 4,8 миллионов рублей.

Тогда на директора комплекса завели административное дело за невыплату зарплаты. После подобных мер прокуроров руководитель предприятия сразу же выплатил зарплату всем работникам. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#долги по зарплате
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