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Аграрии Татарстана собрали более 3 млн тонн зерна при средней урожайности 26,3 центнера с гектара. Всего убрано свыше 1,1 млн га посевных площадей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Преодолели отметку в 3 млн тонн собранного зерна», – отметили в министерстве.

Больше всех зерна собрали аграрии Тетюшского (157,6 тыс. тонн), Буинского (146,2 тыс. тонн), Спасского (123,1 тыс. тонн), Арского (120 тыс. тонн) и Чистопольского (112,5 тыс. тонн) районов.

Самая высокая урожайность зерновых отмечена в Тетюшском (40,3 ц/га), Камско-Устьинском и Кайбицком (36 ц/га), Дрожжановском и Кукморском (34 ц/га), Балтасинском (33,6 ц/га) районах.

Посевная площадь в Татарстане составляет 2,7 млн гектаров. В 2022 году в республике намолотили 5,2 млн тонн зерна.

Ранее глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров заявил, что в этом году из-за жары и засухи аграрии смогут собрать только 3,7–3,8 млн тонн зерна.

Напомним, что накануне Раису Татарстана Рустаму Минниханову вручили каравай из зерна нового урожая, собранного в Атнинском и Заинском районах. Муниципалитетаы вчера первыми завершили уборку зерновых по республике.