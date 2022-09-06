Аграрии Татарстана собрали 5 млн тонн зерна

В Татарстане аграрии намолотили 5 млн тонн зерна. Самый большой урожай получили в трех районах республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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«Лидерами по намолоту являются Тетюшский район — 214,5 тыс. тонн, Буинский — 198,7 тыс. тонн и Арский — 197 тыс. тонн», — отметили в министерстве.

В целом по Татарстану зерновые собраны с 1 млн 357 тыс. гектаров, что составляет 94% от общего количества посевных площадей. Средняя урожайность зерновых равняется 36,8 центнера с гектара.

Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукморский и Верхнеуслонский районы полностью завершили уборочные работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республика идет на рекордный за десятилетие урожай зерна, чему способствовала погода с дождливой весной и жарким летом. В то же время эксперты предполагают, что высокая урожайность может привести к рекордному падению цен на зерно.