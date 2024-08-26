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Общество 26 августа 2024 12:15

Аграрии Татарстана собрали 2 млн тонн зерна

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Аграрии Татарстана собрали 2 млн тонн зерна. Его средняя урожайность составляет 30 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В 43 районах идет уборка зерновых. За прошедшие два дня по всей республике намолотили более 162 тыс. тонн сельскохозяйственных культур», – отметили в министерстве.

В некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность зерновых превысила 42,5 ц/га. В Мензелинском, Аксубаевском и Тукаевском районах урожайность – более 36,7 ц/га.

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#уборка зерновых #сбор зерна
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