Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аграрии Татарстана собрали 2 млн тонн зерна
Аграрии Татарстана собрали 2 млн тонн зерна. Его средняя урожайность составляет 30 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«В 43 районах идет уборка зерновых. За прошедшие два дня по всей республике намолотили более 162 тыс. тонн сельскохозяйственных культур», – отметили в министерстве.
В некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность зерновых превысила 42,5 ц/га. В Мензелинском, Аксубаевском и Тукаевском районах урожайность – более 36,7 ц/га.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»