Аграрии Татарстана собрали 2 млн тонн зерна. Его средняя урожайность составляет 30 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В 43 районах идет уборка зерновых. За прошедшие два дня по всей республике намолотили более 162 тыс. тонн сельскохозяйственных культур», – отметили в министерстве.

В некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность зерновых превысила 42,5 ц/га. В Мензелинском, Аксубаевском и Тукаевском районах урожайность – более 36,7 ц/га.