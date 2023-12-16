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Аграрии Татарстана смогут возместить часть затрат на модернизацию объектов АПК
Татарстан получит почти полмиллиарда рублей на возмещение части затрат аграриев на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выделенные средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Речь идет о более чем 100 инвестпроектов в разных регионах. Всего на эти цели Кабмин направил 7,9 млрд рублей, 483 млн из них — для Татарстана.
Решение поможет развитию сельского хозяйства и призвано обеспечить продовольственную безопасность РФ. Аграрии смогут получить дополнительные мощности для наращивания производства и продолжить обеспечивать граждан качественными продуктами питания.
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