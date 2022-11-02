Аграрии Татарстана получили рекордное количество медалей на выставке «Золотая осень»

Аграрии Татарстана получили рекордное количество медалей на 24-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Выставка прошла с 5 по 8 октября в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Аграрии республики и их партнеры представили более 20 работ на отраслевые конкурсы. Среди участников – мелиоративные предприятия, сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, инвесторы. Реализованные проекты, научные разработки и практические достижения Татарстана были отмечены наивысшими наградами Минсельхоза России», – отметили в министерстве.

Так, сразу пять золотых медалей и дипломов победителя получило Управление «Татмелиоводхоз». Золотой медали Минсельхоза удостоена Трастовая компания «Татмелиорация» за подготовку и выпуск научно-исторического издания «Мелиорация в Татарстане 1922 – 2022 гг.».

Кроме того, медали получили хозяйства, которые развивают мелиорацию и выращивают продукцию на орошаемых землях, реализуя крупные инвестиционные проекты в области мелиорации. В частности, золотыми медалями награждены агрофирмы «Кырлай» и «Нармонка», сельхозкооператив «Деревня» и тепличный комбинат «Майский».

Серебряные медали заслужили Казанский завод оросительной техники, сельхозкооператив «Урал» и предприятие «Вятские Зори» Елабужского района.

Кроме того, высоких наград удостоились и партнеры мелиораторов, в сотрудничестве с которыми в Татарстане проводится работа по сохранению и повышению плодородия почв. В частности, золотой медалью награжден «Татагрохим», серебряной – ЦАС «Татарский» и Татарский НИИ агрохимии и почвоведения, бронзовой – Казанский государственный аграрный университет.

Выставка «Золотая осень» – одно из самых крупных мероприятий агропромышленного комплекса России. Во время ее работы экспозицию Татарстана посетили Председатель Правительства России Михаил Мишустин, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.