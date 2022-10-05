Минниханов рассказал Мишустину об урожае зерновых и рекордных надоях в Татарстане

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил стенд Республики Татарстан на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая очень — 2-22». Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал ему об основных показателях АПК республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Так, рассказал руководитель РТ, по итогам уборочной кампании в республике собрано 5 млн тонн зерна, 1,65 млн тонн сахарной свеклы, свыше 800 тыс. тонн картофеля и 260 тыс. тонн овощей. По его словам, добиться таких показателей помогли своевременно проведенные посевная и уборочная кампании, а также повышение лимитов по льготным кредитам.

Мишутин спросил, наблюдаются ли изменения после принятия мер поддержки в части удобрений. Президент Татарстана поблагодарил его за поддержку.

Кроме того, собеседники коснулись отрасли животноводства, в том числе принятых в этой области мер федеральной поддержки. Так, в Татарстане увеличилось количество хозяйств — за год построено 14 новых объектов на 16 тыс. голов. Кроме того, до конца года запланировано открыть еще шесть ферм.

«Наши фермеры активно пользуются этими мерами поддержки и как результат — в республике самый высокий надой молока в стране, почти 2 млн тонн», — подчеркнул Рустам Минниханов.