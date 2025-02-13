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Общество 13 февраля 2025 18:59

Аграрии РТ направили в зону СВО гуманитарных грузов более чем на 500 млн рублей

Аграрии РТ направили в зону СВО гуманитарных грузов более чем на 500 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аграрии Татарстана сформировали и направили в зону специальной военной операции гуманитарных грузов на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Необходимо оказывать особую поддержку тем, кто защищает страну сегодня. Ветераны и участники специальной военной операции, их семьи нуждаются в нашем постоянном внимании и помощи», – сказал руководитель республики.

Минниханов попросил обратить внимание на вопросы увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, работавших в сельхозотрасли, на предприятиях АПК.

В частности, по его словам, нужно организовать музейные экспозиции и фотовыставки, провести встречи трудовых коллективов с ветеранами. «И в целом важно оказывать постоянную поддержку семьям участников СВО», – подчеркнул он.

Раис РТ напомнил, что 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году будет праздноваться 80-летие Великой Победы.

«Хочу отметить важную роль сельчан в годы Великой Отечественной войны. В тяжелейших условиях они самоотверженно обеспечивали фронт и тыл продовольствием, а промышленность – сырьем. При этом тяжелое бремя в основном легло на плечи женщин, детей и пожилых людей», – заявил он.

Аграрии Татарской АССР вносили существенный вклад в оказание помощи районам, освободившимся от оккупации, отправляя рабочие и колхозные делегации, провиант, зерно для сева и многое другое, добавил руководитель республики.

По его мнению, нельзя забывать и о ветеранах отрасли, которые после войны совершали трудовые подвиги, передавали свой опыт молодым поколениям. «Именно они заложили основу для сегодняшних достижений в агропромышленном комплексе. Работа по обеспечению фронта продолжается и в условиях СВО», – заключил Минниханов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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#СВО #80-летие Победы #Великая Отечественная война #герои СВО #герои великой победы
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