Агитационная бригада единороссов побывала в поселке Бирюлинского зверосовхоза

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана VII созыва по городам и селам республики начали курсировать брендированные микроавтобусы «Единой России». В рамках агитационного проекта татарстанцам на улицах рассказывают о кандидатах в депутаты Госсовета и о самих выборах. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, агитаторы объезжают по 15 населенных пунктов. Одним из них сегодня стал поселок Бирюлинского зверосовхоза, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«В нашем поселении проживают 3200 человек, из них 2042 обладают активным избирательным правом. Люди всегда очень ответственно относятся к выборам. Приходят на избирательные участки — голосуют за своих депутатов. Из отдаленных районов доставляем избирателей на транспорте. Граждане, у которых не получается посетить избирательный участок из-за проблем со здоровьем, имеют возможность проголосовать на дому», — подчеркнул глава Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района РТ Тагир Багаутдинов.

Чиновник также заявил, что уровень жизни в поселке достаточно высок, «но нерешенные задачи, конечно, есть всегда». «Главная проблема сегодня — это железнодорожный переезд, который часто становится причиной серьезных пробок и дорожных аварий. Хотелось бы обратить внимание кандидатов от партии „Единая Россия“ на эту ситуацию», — назвал он один из требующих решения моментов.

Председатель избирательной комиссии и директор Бирюлинского дома культуры Ильдар Мубаракшин согласился, что в целом местным жителям «грех жаловаться, конечно», упомянув, в частности, «великолепный ремонт» в возглавляемом им ДК, создание парка, строительство отдельного здания музыкальной школы.

Однако и он упомянул ситуацию с переездом, «который очень часто бывает закрытым». «И если какие-то экстренные выезды, например, человеку надо куда-то быстро попасть, он может очень сильно задержаться на переезде», — уточнил глава избиркома.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Учителя Бирюлинской средней общеобразовательной школы Оксана Иванова и Ольга Малязина в свою очередь заверили, что никогда не пропускают выборы и активно участвуют в политической и общественной жизни.

«Мы знаем, что 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва. Участие в выборах — наш гражданский долг и возможность решить, каким будет будущее родного Татарстана. Главное наше пожелание — чтобы нуждающиеся получали больше льгот и поддержки. А еще важно, чтобы депутаты всегда оставались на связи со своими избирателями и готовы были им помогать», — рассказали педагоги.

Оставить свой вопрос или предложение кандидату от партии «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу можно будет через онлайн-сервис «Мой депутат». Чтобы задать свой вопрос, гражданину нужно воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону 8 (800) 222-17-08 с 10 до 19 часов в будние дни. Разобраться с работой сервиса избирателям также помогут на стоянках агитбригад.

Здесь же можно будет получить любую контактную информацию: телефон общественной приемной «Единой России», адрес места нахождения приемной (территориального отделения партии). Работа бригад будет организована в пяти основных зонах: Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 11 до 19 часов.

Восьмого сентября татарстанцам предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Кроме того, в 38 районах республики состоятся дополнительные выборы муниципальных депутатов. Высший орган законодательной власти Татарстана избирается сроком на пять лет. Региональный парламент состоит из 100 депутатов. 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 50 — по спискам кандидатов от политических партий.

Кандидатами в Государственный Совет РТ VII созыва от «Единой России» являются победители предварительного голосования. Лидеры партийного списка — секретарь реготделения «Единой России» и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, Герой России Расим Баксиков и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Также в списке кандидатов — представители образования, здравоохранения, культуры, общественные деятели, бизнеса, руководители крупных промышленных предприятий.