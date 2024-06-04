Агентство «Татмедиа» выражает соболезнования родным и близким Шамиля Хамматова

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выражает соболезнования родным и близким экс-министра информации и печати РТ Шамиля Шамсиевича Хамматова. Он скончался на 78-м году жизни.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Шамиля Шамсиевича. Он более сорока лет жизни посвятил журналистике. Начинал свою творческую биографию в газете "Советская Татария", где проработал многие годы. В центре его внимания как журналиста всегда были самые актуальные вопросы социально-экономического развития республики.

Приобретенный опыт и профессионализм впоследствии был востребован везде, где бы Шамиль Шамсиевич ни работал. Он занимал ответственные должности и реализовал множество успешных проектов. В 1991–1992 годах Шамиль Хамматов был министром информации и печати Республики Татарстан, с 1993 по 2011 год занимал руководящие посты в татарстанских средствах массовой информации.

Его уважали и любили все, кто с ним сотрудничал. Шамиля Шамсиевича отличали высокий профессионализм, творческий подход, инициативность и лидерские качества.

Это был специалист, преданный своему делу, отзывчивый, добрый и щедрый человек. Он умел находить общий язык с людьми и поддерживать их в любых ситуациях», – отметил в обращении руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.