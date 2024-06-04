Скончался экс-министр печати Татарстана Шамиль Хамматов

На 78-м году жизни скончался экс-министр информации и печати Республики Татарстан Шамиль Хамматов.

Шамиль Шамсиевич Хамматов родился 27 августа 1946 года в Казани, много лет проработал в редакции газеты «Советская Татария». В 1986 году был назначен заведующим сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС, в 1989 году — председателем Государственного комитета ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В 1991–1992 годах Хамматов был министром информации и печати Республики Татарстан, с 1993 по 2011 год занимал руководящие посты в татарстанских средствах массовой информации.

Шамиль Хамматов — заслуженный работник культуры Республики Татарстан, ветеран труда.

27 августа 2021 года, в день 75-летнего юбилея Шамиль Хамматов был награжден медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».