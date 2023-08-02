Агентство Fitch понизило долговой рейтинг США

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Долгосрочный рейтинг США понижен с ААА до АА+. Причиной стало незначительное увеличение рисков дефолта из-за роста американского госдолга и ужесточения политики ФРС, отмечается в заявлении агентства Fitch.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте до „АА+“ с „ААА“», — указано в сообщении.

Напомним, что ААА предполагает высшую платежеспособность государства с минимальным риском дефолта. АА — высокую платежеспособность с низким риской вероятностью дефолта. Таким образом, Вашингтон сейчас находится между этими отметками.

При этом Белый дом отказывается признавать результаты оценки и обвинил в экономических проблемах республиканцев.

В июне американский Минфин объявил, что госдолг США впервые в истории пересек отметку в 32 трлн долларов.