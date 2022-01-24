Агент защитника «Рубина» Самошникова: «Летом у нас было предложение из Франции»

Агент футболиста казанского «Рубина» Ильи Самошникова Евгений Моисеев заявил, что летом у его клиента было предложение от одного из клубов французской Лиги 1.

По словам футбольного функционера, сейчас этот клуб находится в пятерке французского чемпионата.

«Самошников остается зимой в „Рубине“? Конечно, у него же контракт, — сказал Моисеев. — Летом у нас было предложение из Франции, да. Спортивный директор „Рубина“ в одном из интервью комментировал это тоже. У него это предложение было на руках. Спортивный директор сказал, что это команда из нижней части таблицы французского чемпионата. Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1».

Кроме того, Моисеев поделился информацией, что предметный интерес к Самошникову проявляли также и клубы Российской Премьер-Лиги.

«Запросы от клубов РПЛ были. Илья — игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России» – цитирует агента игрока «РБ-Спорт».

Напомним, ранее клуб Ильи Самошникова, казанский «Рубин», закончил первый тренировочный сбор в Турции, сыграв вничью с польской «Вислой».