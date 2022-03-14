Агент защитника «Рубина» Бегича рассказал, покинет ли хорватский футболист Казань

Велибор Квргич, агент центрального защитника «Рубина» Сильвие Бегича рассказал, покинет ли его клиент клуб из Казани.

По словам футбольного функционера, в данный момент хорват не намерен уходить из «Рубина».

«Пока Сильвие в России. Не знаю, что будет дальше. Мы все следим за развитием ситуации», – цитирует агента Sport24.

Напомним, «Рубин» покинуло уже три легионера: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы клуба.