Агент: «Зарипов может продолжить карьеру. Зависит от того, кто будет тренером "Ак Барса"»

Агент капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова Александр Черных прокомментировал ситуацию с потенциальным завершением карьеры хоккеиста. По словам хоккейного функционера, вопрос с завершением карьеры до сих пор остается нерешенным.

«Мы не знаем пока, кто тренер будет, как всё будет пока, я думаю, вопрос с Зариповым — это однозначно не первоначальный сейчас. Пока нет тренера, который должен понять, нужен ему игрок или нет. Сначала с тренера же всё начинается. Может, придет другой тренер и скажет, что он категорически против Зарипова. Будем начинать от печки, ждем, пока будет официально объявлено, кто будет тренер, а дальше уже будем решать вопрос с Зариповым.

Останется ли Зарипов, если «Ак Барс» продолжит тренировать Квартальнов? Не знаю, надо будет с Квартальновым садиться за стол переговоров и поговорить. Вы же знаете, вот есть состав, сегодня этот игрок нужен, а завтра, может быть, он уже не нужен», – цитирует агента Зарипова Vseprosport.

Кроме того, Черных ответил на вопрос о том, будет ли Зарипов рассматривать предложения от других клубов.

«Я не знаю, мы сначала придем в Казань, например, и скажем, как Данис хочет в следующем сезоне. Он скажет, я вот принял решение, будем разговаривать. Если он скажет, что пока не знает, и ему надо подумать, то подождем. На сегодняшний день мы еще не разговаривали, только команда вылетела. Пусть хотя бы две недели пройдет, чтобы люди с мыслями своими сошлись. Никого не тревожим», – заявил агент.

Напомним, перед началом сезона Данис Зарипов объявил о том, что сезон 2021/22 станет для последним в карьере.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об итогах работы главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова в Казани.