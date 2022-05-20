Агент вратаря «Рубина» Медведева рассказал о будущем футболиста в команде

Андрей Талаев, агент голкипера «Рубина» Никиты Медведева прокомментировал будущее 27-летнего футболиста, контракт с казанским клубом которого заканчивается в этом году.

По словам функционера, дальнейшие действия по продлению контрактов будут обсуждаться после окончания сезона.

«После игры с «Уфой» будет видно. У «Рубина» было желание продлевать контракт, но потом, после таких результатов, скорее всего, им не совсем до этого. Команде нужно задачу решить, а потом обсуждать дальнейшие действия», – цитирует Талаева Metaratings.

Напомним, Медведев перешел в «Рубин» в августе 2020 года из московского «Локомотива» на правах свободного агента. В составе казанского клуба голкипер провел 6 матчей, в которых отметился тремя «сухарями» и 7 пропущенными мячами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро.

Ранее голкипер «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой».