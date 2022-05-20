«День X для всех нас»: вратарь «Рубина» Дюпин обратился к казанцам перед матчем с «Уфой»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой».

По словам 34-летнего футболиста, поддержка болельщиков должна стать ключевым фактором в решающем матче за право остаться в Премьер-лиге.

«Завтра день X для всех нас. Мы выйдем на поле и будем отдаваться в игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не получается, не хватает сил, на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в радость и в горе. В решающий момент мы все должны быть вместе – мы одна команда!» — цитирует Дюпина пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.