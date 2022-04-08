Агент Уремовича: «Первый матч в Англии был идеальным, но Филип намерен вернуться в Рубин»

Иван Бошняк, агент бывшего футболиста «Рубина» Филипа Уремовича, прокомментировал приостановку контракта защитника с казанским клубом.

По словам функционера, экс-капитан «Рубина» намерен летом вернуться в расположение клуба из Казани.

«У Филипа в „Шеффилд Юнайтед“ все в полном порядке, он дебютировал, провел на поле чуть больше 50 минут. Пока что он не готов на сто процентов, поскольку какое-то время находился без игровой практики из-за сложившейся ситуации. Но так или иначе, первый матч в Англии был для него идеальным, ему полностью подходит стиль игры команды. Готов ли Филип вернуться летом в „Рубин“? Конечно, здесь не может быть никаких сомнений», – цитирует Бошняка «РБ-Спорт».

Кроме того, агент рассказал о финансовых тонкостях перехода 25-летнего хорвата в «Шеффилд Юнайтед».

«Смотрите, его переход в „Шеффилд Юнайтед“ — это полноценная аренда, самый обычный трансфер. Английский клуб платит ему и если что-то произойдет, о неустойке речи не идет. Когда игрок приостанавливает контракт, клуб ничего ему не платит. До 30 июня „Рубин“ ничего выплачивать Филипу не будет, финансовые обязательства полностью на „Шеффилде“», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в расположение «Рубина» вернулся датский полузащитник Оливер Абильдгор.