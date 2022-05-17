Бабаев о переходе Галиева в «Ак Барс»: «Он не хочет быть нянькой для молодых в «Динамо»»

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг потенциального возвращения Станислава Галиева в «Ак Барс». По словам агента хоккеиста, Галиев готов покинуть московское «Динамо».

«Галиев не хочет оставаться нянькой для молодых в «Динамо». Это не его история. Он не воспитатель с такой-то зарплатой», – заявил Бабаев в прямом эфире «Спорт-Экспресса» на Youtube

Кроме того, функционер подчеркнул, что поддерживает руководство бело-голубых по расставанию с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым. «Ак Барс» был не готов выкупать контракт. Они забрали игроков за символическую сумму. Торговли не было. Казань взяла тяжелые контракты», – заявил агент.

Напомним, в этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина. Чуть позже лидеры команды Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов перешли в «Ак Барс».

Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона. В свою очередь, Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ.

Ранее агент Бабаев опроверг слухи о возвращении Станислава Галиева в «Ак Барс».