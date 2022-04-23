Агент Бабаев опроверг слухи о возвращении Галиева в «Ак Барс»

Распространенная в СМИ информация о возвращении форварда Станислава Галиева из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс» не соответствует действительности. Об этом заявил хоккейный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Галиева.

«Разговоры об уходе Станислава Галиева из московского «Динамо» – это слухи. У игрока действующий контракт. Мы не можем ни с кем вести переговоры до тех пор, пока «Динамо» не объявит о том, что хочет его отпустить», – цитирует Бабаева Metaratings.

Станислав Галиев является обладателем Кубка Гагарина-2018 в составе казанского «Ак Барса», которым руководил Зинэтула Билялетдинов. Прошлым летом он перешел в «Динамо», когда его контракт с казанцами истек.

В «Динамо» по итогам сезона он стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром московского клуба.