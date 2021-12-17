Агент Сафонов об отставке главного тренера «Спартака»: Хотели пятилетку в три дня пройти

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью ИА «Татар-информ» прокомментировал отставку с поста главного тренера московского «Спартака» Руя Витории и оценил назначение Паоло Ваноли наставником красно-белых.

Фото: предоставлено Алексеем Сафоновым

По словам эксперта, это было предсказуемое решение руководства московского клуба.

«„Спартак“ за 10 лет, по-моему, девять тренеров уже поменял. У них планы были большие на 100-летие клуба, которое наступает в этом сезоне. Как в таких случаях говорят, пятилетку за три дня хотели пройти. Но не получилось: в чемпионате 9-е место, и там до зоны вылета ближе, чем к еврокубкам. В Лиге Европы тоже на тоненького: забей „Легия“ пенальти, весной бы „Спартак“ играл в Лиге конференций», – рассказал эксперт.

По его словам, команда провела текущий сезон бездарно, причем винить в этом исключительно Виторию нельзя.

«Он вроде что-то из игроков выжимал, а других ему и не покупали. А все началось с мышиной возни вокруг жены Федуна, которая, как говорят, была против Витории, а Попов (бывший спортдиректор „Спартака“, — прим. Т-и) был за. Но Попова „ушли“ в ходе сезона, и Витория остался без поддержки. А последней каплей стала бездарная игра „Спартака“ в последнем матче с „Сочи“: когда за тренера футболисты бьются, то так, конечно, не играют. Проиграть 0:3 „Сочи“, когда „Спартак“ грозился чемпионом стать, это нонсенс, конечно», — заявил Сафонов.

Также эксперт высказался о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака». «Пока для меня Паоло Ваноли — это кот в мешке. Ведь одно дело быть помощником тренера, а другое — главным», — подчеркнул Сафонов.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало полную версию интервью с президентом футбольного агентства «СА».